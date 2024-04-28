Кто может стать вице-президентом Трампа: Axios назвал предполагаемого кандидата

Выборы президента в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. На выборах встретятся действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.

В конце марта Байден впервые с августа прошлого года опередил Трампа в опросах. За счет чего Байден может победить на выборах в США, - читайте в материале РБК-Украина.

Рейтинг Трампа не слишком отстает от рейтинга Байдена. Однако экс-президент США занимает неоднозначную позицию по отношению к Украине. Трамп даже пытался заблокировать американскую помощь Украине, однако в итоге выступил в ее поддержку. РБК-Украина рассказывала, изменил ли Трамп свое отношение к Украине и войне.

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