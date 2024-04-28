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Кто может стать вице-президентом Трампа: Axios назвал предполагаемого кандидата

Фото: Дуг Бургум (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может выбрать своим вице-президентом губернатора штата Северная Дакота Дуга Бургума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным четырех источников Axios, губернатор Дуг Бургум быстро продвигается вверх по списку возможных

Растущий интерес к Бургуму, по данным Axios, стал заметен в последние недели. Трамп начал часто вспоминать Бургума в дискуссиях со своими поклонниками, а также пригласил его с женой на пасхальный бранч в резиденцию 

По словам источников Axios, Трампу

Кроме того, Бургум открыто поддерживал Трампа по многим вопросам, включая право на аборт. Также Бургум "тихонько" агитирует за Трампа, в частности, выступая на

Выборы президента в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. На выборах встретятся действующий президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп.

В конце марта Байден впервые с августа прошлого года опередил Трампа в опросах. За счет чего Байден может победить на выборах в США, - читайте в материале РБК-Украина.

Рейтинг Трампа не слишком отстает от рейтинга Байдена. Однако экс-президент США занимает неоднозначную позицию по отношению к Украине. Трамп даже пытался заблокировать американскую помощь Украине, однако в итоге выступил в ее поддержку. РБК-Украина рассказывала, изменил ли Трамп свое отношение к Украине и войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Дональд ТрампВыборы в СШАПрезидентские выборы