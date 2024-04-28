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Хто може стати віце-президентом Трампа: Axios назвав ймовірного кандидата

Фото: Дуг Бургум (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Кандидат в президенти США Дональд Трамп може обрати своїм віце-президентом губернатора штату Північна Дакота Дуга Бургума.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними чотирьох джерел Axios, губернатор Дуг Бургум швидко просувається вгору у списку можливих 

Зростаючий інтерес до Бургума, за даними Axios, став помітним в останні тижні. Трамп почав часто згадувати Бургума в дискусіях зі своїми прихильниками, а також запросив його з дружиною на великодній бранч до резиденції 

За словами джерел Axios, Трампу 

Крім того, Бургум відкрито підтримував Трампа у багатьох питаннях, включаючи право на аборт. Також Бургум "тихенько" агітує за Трампа, зокрема, виступаючи на 

Вибори президента в США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. На виборах зустрінуться чинний президент Джо Байден та екс-президент Дональд Трамп.

Наприкінці березня Байден вперше з серпня минулого року випередив Трампа в опитуваннях. За рахунок чого Байден може перемогти на виборах в США, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг Трампа не надто відстає від рейтингу Байдена. Однак екс-президент США займає неоднозначну позицію щодо України. Трамп навіть намагався заблокувати американську допомогу Україні, однак зрештою виступив на її підтримку. РБК-Україна розповідало, чи змінив Трамп своє ставлення до України та війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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