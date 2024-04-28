Хто може стати віце-президентом Трампа: Axios назвав ймовірного кандидата

За даними чотирьох джерел Axios, губернатор Дуг Бургум швидко просувається вгору у списку можливих

Зростаючий інтерес до Бургума, за даними Axios, став помітним в останні тижні. Трамп почав часто згадувати Бургума в дискусіях зі своїми прихильниками, а також запросив його з дружиною на великодній бранч до резиденції

За словами джерел Axios, Трампу

Крім того, Бургум відкрито підтримував Трампа у багатьох питаннях, включаючи право на аборт. Також Бургум "тихенько" агітує за Трампа, зокрема, виступаючи на