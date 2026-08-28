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Кто может окончательно склонить Трампа на сторону Украины: объяснение дипломата

15:02 28.08.2026 Пт
2 мин
Положительные сдвиги уже происходят
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Кто может окончательно склонить Трампа на сторону Украины: объяснение дипломата Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп наконец начал осознавать, что Украина побеждает Россию на поле боя и за его пределами. Однако есть еще одна приятная новость.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал американский дипломат и предприниматель Грегори Слейтон.

"Я думаю, Трамп наконец-то начинает понимать, что Украина действительно начинает побеждать. Не полностью, потому что, конечно, Россия имеет гораздо большую армию и является гораздо большей страной. Но Украина показала невероятные результаты", - подчеркнул Слейтон.

На этом фоне он напомнил о неожиданном визите в Украину Лоры Лумер - американского блогера и любимицы президента США.

Дипломат обратил внимание на то, что она долгое время была ярой апологеткой российского диктатора Владимира Путина и всячески его поддерживала.

Однако недавно Лумер резко изменила свое отношение к РФ и наконец осознала, что ее обманула прокремлевская пропаганда.

"Что ж, это правда - так и было. Как и в случае с Такером Карлсоном и многими другими, кто распространял этот нарратив. Но все больше таких людей начинают понимать, что то, во что они верили раньше, было лишь пропагандой и не соответствовало действительности", - отметил Слейтон.

По убеждению дипломата, для Украины это очень выгодное развитие событий, ведь Трамп прислушивается к окружающим его людям и может формировать свою позицию под их влиянием.

"Поэтому я надеюсь, что все больше людей будут говорить ему (Трампу - ред.) правду о том, что Украина - это лояльный и надежный партнер, которого мы должны защищать", - подытожил Слейтон.

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что Кремль намерен "по-пацански" решить с Трампом вопрос Украины.

Кроме того, стало известно, кто отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными заданиями, в том числе и по Украине.

Также узнайте, как в этот раз Россия хочет заставить украинцев капитулировать.

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