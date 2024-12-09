RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Кто может возглавить Сирию после Асада: оценка эксперта

Фото: Башар Асад (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

В Сирии после Башара Асада не обязательно будет править новый диктатор. В частности, возможно коллективное правление.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

"(В Сирии - ред.) будет не обязательно диктатор. Вполне возможно коллективное правление и даже элементы демократии. Они бывают при исламистских режимах", - считает Шарп. 

Он напомнил, что правление семейства Асадов опиралось на алавитское религиозное меньшинство (ответвление одного из направлений ислама), которое многие даже не считают мусульманами. Но теперь в Сирии будут править сунниты (последователи наиболее популярного направления в исламе). 

Также, как отметил Шарп, новой власти в Сирии присуща исламистская составляющая. 

"Мы имеем дело с людьми, которые на виду, во фронте, которые в том числе состояли в "Аль-Каиде". Даже если они менее радикальны… сложно предположить, что речь идет о тех, к кому с любовью и уважением относятся во всем мире, даже в нашем регионе", - добавил эксперт. 

Он обратил внимание, что пока рано говорить о стабильности в Сирии и рано говорить, что новый режим будет цивилизованным и демократическим. 

"Посмотрим, насколько сохранится прагматизм, как будут вести себя меньшинства, как будут вести себя группировки, многочисленные внешние игроки. Все очень сложно и малопредсказуемо", - уточнил Шарп. 

Падение режима в Сирии

Напомним, сирийский диктатор Башар Асад на днях решил передать власть, поскольку он при поддержке России и Ирана не смог бороться с многочисленными повстанцами.

В частности, столицу Сирии - Дамаск - взяла под контроль организация "Хайят Тахрир аш-Шам". Ожидается, что ее лидер Абу Мухаммад аль-Джулани может стать новым лидером Сирии.

Детально о развитии событий в стране - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Башар АсадВойна в Сирии