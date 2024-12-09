Кто может возглавить Сирию после Асада: оценка эксперта

В Сирии после Башара Асада не обязательно будет править новый диктатор. В частности, возможно коллективное правление.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп.
"(В Сирии - ред.) будет не обязательно диктатор. Вполне возможно коллективное правление и даже элементы демократии. Они бывают при исламистских режимах", - считает Шарп.
Он напомнил, что правление семейства Асадов опиралось на алавитское религиозное меньшинство (ответвление одного из направлений ислама), которое многие даже не считают мусульманами. Но теперь в Сирии будут править сунниты (последователи наиболее популярного направления в исламе).
Также, как отметил Шарп, новой власти в Сирии присуща исламистская составляющая.
"Мы имеем дело с людьми, которые на виду, во фронте, которые в том числе состояли в "Аль-Каиде". Даже если они менее радикальны… сложно предположить, что речь идет о тех, к кому с любовью и уважением относятся во всем мире, даже в нашем регионе", - добавил эксперт.
Он обратил внимание, что пока рано говорить о стабильности в Сирии и рано говорить, что новый режим будет цивилизованным и демократическим.
"Посмотрим, насколько сохранится прагматизм, как будут вести себя меньшинства, как будут вести себя группировки, многочисленные внешние игроки. Все очень сложно и малопредсказуемо", - уточнил Шарп.
Напомним, сирийский диктатор Башар Асад на днях решил передать власть, поскольку он при поддержке России и Ирана не смог бороться с многочисленными повстанцами.
В частности, столицу Сирии - Дамаск - взяла под контроль организация "Хайят Тахрир аш-Шам". Ожидается, что ее лидер Абу Мухаммад аль-Джулани может стать новым лидером Сирии.
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