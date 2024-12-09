Хто може очолити Сирію після Асада: оцінка експерта

"(У Сирії - ред.) буде не обов'язково диктатор. Цілком можливе колективне правління і навіть елементи демократії. Вони бувають за ісламістських режимів", - вважає Шарп.

Він нагадав, що правління сімейства Асадів спиралося на алавітську релігійну меншість (відгалуження одного з напрямків ісламу), яку багато хто навіть не вважає мусульманами. Але тепер у Сирії будуть правитисуніти (послідовники найпопулярнішого з напрямків в ісламі).

Також, як зазначив Шарп, новій владі в Сирії властива ісламістська складова.

"Ми маємо справу з людьми, які на виду, у фронті, які в тому числі перебували в "Аль-Каїді". Навіть якщо вони менш радикальні… складно припустити, що йдеться про тих, до кого з любов'ю та повагою ставляться у всьому світі, навіть у нашому регіоні", - додав експерт.

Він звернув увагу, що поки що рано говорити про стабільність у Сирії і рано говорити, що новий режим буде цивілізованим і демократичним.

"Побачимо, наскільки збережеться прагматизм, як поводитимуться меншини, як поводитимуться угруповання, численні зовнішні гравці. Все дуже складно та малопередбачувано", - уточнив Шарп.