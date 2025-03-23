Кто имеет право вручать повестки: в ТЦК обнародовали список

Повестки в военкомат могут вручать не только ТЦК. Это также имеют право делать, например, представители государственных (военных) администраций, местных, поселковых советов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Черниговского ТЦК и СП.
Так, представители, уполномоченные вручать повестки, проводят оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.
Во время вручения повестки проводится фото- и видеофиксация представителем территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейским.
Повестки имеют право вручать:
Уполномоченные лица имеют право вручить повестку как по месту жительства, так и в любом общественном месте или по месту работы. Вручать повестки могут как лично, так и средствами почтовой связи.
В случае отказа от получения повестки представителем, который уполномочен вручать повестки, составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки объявляется гражданину.
Кроме того, полицейский, который входит состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУ об административных правонарушениях.
Напомним, что повестка является официальным вызовом военнообязанного в ТЦК и СП. Прежде всего ее вручают, чтобы для уточнения учетных данных.
Также повестки вручают, чтобы: поставить человека на воинский учет; направить на ВВК и определить пригодность; призвать на военную службу по мобилизации.
Если гражданин не явится в ТЦК после получения повестки, то за это предусмотрена административная ответственность. Размер такого штрафа во время военного положения составляет от 17 000 до 25 500 грн.
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