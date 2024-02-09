"Доступные лекарства": как получить медикаменты по е-рецепту бесплатно

Украинцы имеют возможность получать некоторые лекарства бесплатно или с незначительной доплатой благодаря государственной программе реимбурсации "Доступные лекарства". Эта правительственная программа предусматривает полную или частичную оплату стоимости определенных лекарственных средств из бюджетных средств в рамках программы медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Для оптимизации распределения средств и определения актуальных потребностей пациентов внедрен ряд электронных инструментов, включая электронный рецепт. Это также позволяет расширять перечень препаратов, доступных по программе "Доступные лекарства".

Как получить рецепт на лекарства по программе реимбурсации:

Обратитесь к своему врачу на прием. Врач проинформирует вас о возможности получения лекарств по программе реимбурсации и зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) (или по документам, если у вас нет мобильного телефона). Также врач сформирует е-рецепт на необходимые для лечения препараты.

После чего вы получите смс-сообщение (или распечатанную справку) с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения. Найдите аптеку, которая отпускает лекарства по программе "Доступные лекарства".

Предъявите фармацевту номер рецепта и код погашения (из смс или справки). Фармацевт предложит вам имеющиеся в аптеке лекарственные средства с действующим веществом, назначенным вам врачом.

Вы сможете выбрать лекарства из программы "Доступные лекарства" или с доплатой, если выбранный вами препарат не входит в программу.

Важно:

Электронный рецепт действителен в течение 30 дней (10 дней для наркотических лекарств).

Получить рецепт дистанционно (без личного визита к врачу) возможно при определенных условиях, уточняйте у своего врача.

Метод получения е-рецепта с помощью телефона значительно удобнее. Например, если вы принимаете лекарства на постоянной основе, вы сможете получать следующие е-рецепты дистанционно. Не нужно будет каждый раз ходить на прием к врачу и ждать в очередях.