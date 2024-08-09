Кто имеет право на бесплатный капремонт жилья и как оформить льготу в ЦНАП

Право на бесплатный капитальный ремонт жилых домов (квартир), которые находятся в их собственности, имеют:

лица с инвалидностью в результате войны и приравненные к ним лица;

семьи погибших (умерших) ветеранов войны и семьи погибших (умерших) защитников Украины;

лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной;

бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью;

супруги умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

"Льготой можно воспользоваться не чаще, чем один раз в 10 лет. Для получения услуги необходимо обратиться в ЦНАП", - отмечает Наталья Шамрай.

Следует подать следующие документы:

заявление;

справку с предыдущего места жительства для человека, проживающего в доме (квартире) менее 10 лет, чтобы подтвердить факт неиспользования льготы за последние 10 лет.

Документы можно подать лично или через уполномоченное лицо. Решение о проведении бесплатного ремонта будет принято в течение 30 календарных дней на основании результатов обследования комиссией дома или квартиры. Ремонт производится из расчета 21 кв. м общей площади жилья на каждого человека, имеющего право на льготу.

Периодичность проведения бесплатного капремонта определяет орган местного самоуправления по месту жительства.