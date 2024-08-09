Кто имеет право на бесплатный капремонт жилья и как оформить льготу в ЦНАП

Ветераны войны и лица с особыми трудовыми заслугами имеют право на бесплатное проведение капитального ремонта их жилья. Получить льготу можно не чаще, чем раз в 10 лет.
Кто может подать документы на бесплатный капремонт собственной квартиры или дома, в комментарии РБК-Украина сообщила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
Право на бесплатный капитальный ремонт жилых домов (квартир), которые находятся в их собственности, имеют:
"Льготой можно воспользоваться не чаще, чем один раз в 10 лет. Для получения услуги необходимо обратиться в ЦНАП", - отмечает Наталья Шамрай.
Следует подать следующие документы:
Документы можно подать лично или через уполномоченное лицо. Решение о проведении бесплатного ремонта будет принято в течение 30 календарных дней на основании результатов обследования комиссией дома или квартиры. Ремонт производится из расчета 21 кв. м общей площади жилья на каждого человека, имеющего право на льготу.
Периодичность проведения бесплатного капремонта определяет орган местного самоуправления по месту жительства.
Напомним, мы писали, как оформить субсидию в ЦНАП. Обратиться можно лично или отправить документы по почте.
Также мы рассказывали, что украинские военные и члены их семей имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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