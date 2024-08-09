Хто має право на безплатний капремонт житла і як оформити пільгу у ЦНАП

Ветерани війни та особи, які мають особливі трудові заслуги, мають право на безкоштовне проведення капітального ремонту їхнього житла. Отримати пільгу можна не частіше, ніж раз на 10 років.
Хто може подати документи на безплатний капремонт власної квартири чи будинку, у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
Право на безплатний капітальний ремонт жилих будинків (квартир), що знаходяться у їхній власності, мають:
"Пільгою можна скористатися не частіше, ніж один раз на 10 років. Для отримання послуги необхідно звернутися до ЦНАП", - зазначає Наталія Шамрай.
Треба подати такі документи:
Документи можна подати особисто або через уповноважену особу. Рішення про проведення безкоштовного ремонту буде прийняте упродовж 30 календарних днів на підставі результатів обстеження комісією будинку чи квартири. Ремонт проводиться з розрахунку 21 кв. м загальної площі житла на кожну особу, що має право на пільгу.
Періодичність проведення безплатного капремонту визначає орган місцевого самоврядування за місцем постійного проживання.
Нагадаємо, ми писали, як оформити субсидію у ЦНАП. Звернутися можна особисто або надіслати документи поштою.
Також ми розповідали, що українські військові та члени їхніх сімей мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.
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