Общество Образование Деньги Изменения Экология

Кто "качает" тему мигрантов в Украине? Назван главный источник фейков

18:45 28.05.2026 Чт
2 мин
Соцсети "засыпают" фейками с помощью ИИ
aimg Юлия Голованова
Фото: Россия распространяет новые фейки о мигрантах в Украине (GettyImages)

Российская пропаганда активизировала новую волну дезинформации о якобы масштабных проблемах с мигрантами в Украине.

В Украине обнаружили масштабную сеть российских агентов влияния, которая распространяет фейки о мигрантах для дестабилизации ситуации в стране.

По данным Центра противодействия дезинформации, к кампании причастны сети, связанные с российской военной разведкой (ГРУ). Также в распространении фейков участвуют ресурсы, связанные с Виктором Медведчуком, каналы подсанкционного пропагандиста Василия Прозорова и сеть ресурсов "ZOV".

В ЦПИ отметили, что организаторы кампании используют новейшие инструменты воздействия на популярных ИИ-агентов для масштабирования антимигрантских нарративов.

"В частности, сеть сайтов "ZOV" массово генерирует антимигрантский контент для отравления искусственного интеллекта, чтобы заставить алгоритмы поисковиков и чат-ботов считывать эти фейки и впоследствии выдавать их пользователям за правду", - пояснили в ЦПИ.

Для искусственного распространения деструктивного контента используются видео, созданные искусственным интеллектом в TikTok, а также ботофермы в Facebook.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что реальной проблемы с мигрантами в Украине нет. По его словам, за первые четыре месяца 2026 года в Украине выдали лишь 3,2 тысячи разрешений на трудоустройство иностранцев, тогда как в 2025 году таких разрешений было 9,5 тысячи, а до полномасштабной войны - около 22 тысяч.

Недавно уже российская пропаганда активизировала новую волну дезинформации о якобы "принудительной мобилизации женщин" в Украине.

Также напомним, что РБК-Украина уже рассказывало, что РФ готовит масштабную дезинформационную кампанию для дестабилизации в Украине и срыва ее поддержки на Западе. Причиной таких действий Кремля является провал весеннего наступления захватчиков и критическая ситуация в российской экономике.

