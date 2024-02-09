Кто из инвалидов в Украине нуждается в постороннем уходе: разъяснение Минздрава

Не все инвалиды нуждаются в Украине в постороннем уходе. Для этого должно быть важное основание - вывод медико-социальной экспертной или врачебно-консультативной комиссии, в зависимости от состояния здоровья и группы инвалидности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
Людям с инвалидностью I группы посторонний уход назначают медико-социальные экспертные комиссии в обязательном порядке из-за исключительно высокой степени потери здоровья, которая влечет за собой возникновение такой потребности.
Во всех остальных случаях потребность в постоянном постороннем уходе определяют лечащие врачи и врачебно-консультативные комиссии.
"Их решения должны быть подтверждены соответствующими выводами", – констатируют специалисты.
Следовательно, посторонний уход назначают в следующих случаях:
Вопрос, касающийся постороннего ухода за инвалидом, стал актуален после того, как в Украине начали обсуждать усиление мобилизации. Согласно новому законопроекту, который был принят в первом чтении 7 февраля, была изменена редакция ст. 23, касающаяся отсрочки от призыва. Согласно ей, отсрочку помимо прочего имеют:
Напомним, после того, как законопроект был принят в первом чтении, в Минобороны Украины заявили, что при подготовке документа о мобилизации ко второму чтению команда Министерства обороны Украины проработает с профильным комитетом Верховной рады все предложения по улучшению закона.
Буквально вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уже есть нароботки по изменению законопроекта. В частности, как отметил он, "относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства".
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