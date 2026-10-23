Кто и когда может воспользоваться укрытием в школе: разъяснение МВД

Когда посторонних будут пускать в школьные укрытия

В МВД отмечают, что во время очного обучения приоритетный доступ к защитным сооружениям имеют ученики и работники учебного заведения.

В то же время вне образовательного процесса школьные укрытия будут оставаться доступными для населения в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, по решению местных органов власти укрытия могут использоваться для одновременной защиты участников образовательного процесса и других граждан. В таком случае учеников и население должны размещаться в обособленных помещениях.

Какие правила действуют для укрытий в детсадах

Что касается учреждений дошкольного образования, то их укрытия предназначены для защиты участников образовательного процесса - детей и работников. Такой порядок предусмотрен Законом Украины "О дошкольном образовании".