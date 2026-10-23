Кто и когда может воспользоваться укрытием в школе: разъяснение МВД

Укрытия в школах будут оставаться доступными для населения вне образовательного процесса, а во время очного обучения приоритет будут иметь ученики и работники заведений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
В МВД отмечают, что во время очного обучения приоритетный доступ к защитным сооружениям имеют ученики и работники учебного заведения.
В то же время вне образовательного процесса школьные укрытия будут оставаться доступными для населения в соответствии с установленным порядком.
Кроме того, по решению местных органов власти укрытия могут использоваться для одновременной защиты участников образовательного процесса и других граждан. В таком случае учеников и население должны размещаться в обособленных помещениях.
Что касается учреждений дошкольного образования, то их укрытия предназначены для защиты участников образовательного процесса - детей и работников. Такой порядок предусмотрен Законом Украины "О дошкольном образовании".
Напомним, Кабмин постановлением от 15 октября 2026 года №1288 изменил правила использования укрытий в учебных заведениях. Документ предусматривает, что при очном обучении школьные укрытия доступны только для учеников и работников. Также определены правила, когда в укрытии могут находиться посторонние люди.
РБК-Украина ранее писало, что только 42% украинских школ могут продолжать обучение во время воздушных тревог, а не просто находиться в укрытиях. В то же время 87% учебных заведений имеют резервные источники питания, которые позволяют работать более восьми часов.