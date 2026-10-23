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Кто и когда может воспользоваться укрытием в школе: разъяснение МВД

17:39 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Укрытия в школах будут оставаться доступными для населения вне образовательного процесса, а во время очного обучения приоритет будут иметь ученики и работники заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Когда посторонних будут пускать в школьные укрытия

В МВД отмечают, что во время очного обучения приоритетный доступ к защитным сооружениям имеют ученики и работники учебного заведения.

В то же время вне образовательного процесса школьные укрытия будут оставаться доступными для населения в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, по решению местных органов власти укрытия могут использоваться для одновременной защиты участников образовательного процесса и других граждан. В таком случае учеников и население должны размещаться в обособленных помещениях.

Какие правила действуют для укрытий в детсадах

Что касается учреждений дошкольного образования, то их укрытия предназначены для защиты участников образовательного процесса - детей и работников. Такой порядок предусмотрен Законом Украины "О дошкольном образовании".

Напомним, Кабмин постановлением от 15 октября 2026 года №1288 изменил правила использования укрытий в учебных заведениях. Документ предусматривает, что при очном обучении школьные укрытия доступны только для учеников и работников. Также определены правила, когда в укрытии могут находиться посторонние люди.

РБК-Украина ранее писало, что только 42% украинских школ могут продолжать обучение во время воздушных тревог, а не просто находиться в укрытиях. В то же время 87% учебных заведений имеют резервные источники питания, которые позволяют работать более восьми часов.

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