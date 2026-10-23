Хто і коли може скористатися укриттям у школі: роз'яснення МВС

Коли сторонніх пускатимуть до шкільних укриттів

У МВС зазначають, що під час очного навчання пріоритетний доступ до захисних споруд мають учні та працівники закладу освіти.

Водночас поза освітнім процесом шкільні укриття залишатимуться доступними для населення відповідно до встановленого порядку.

Крім того, за рішенням місцевих органів влади укриття можуть використовуватися для одночасного захисту учасників освітнього процесу та інших громадян. У такому разі учнів і населення мають розміщувати у відокремлених приміщеннях.

Які правила діють для укриттів у дитсадках

Щодо закладів дошкільної освіти, то їхні укриття призначені для захисту учасників освітнього процесу - дітей і працівників. Такий порядок передбачений Законом України "Про дошкільну освіту".