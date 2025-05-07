"Кто думает, что Путин остановится - глупец": Байден раскритиковал стратегию Трампа по Украине
Бывший президент США Джо Байден раскритиковал политику давления Трампа на Украину. По его словам, тактика "современного умиротворения", котороая предполагает передачу территорий Украины России, никогда не удовлетворит Москву.
Об это пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам Байдена, глава Кремля Владимир Путин считает Украину частью "матушки России" и "любой, кто думает, что он остановится, просто глупец".
"Я просто не понимаю, как люди думают, что если мы позволим диктатору, бандиту, решить, что он собирается забрать значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит. Я не совсем понимаю", - сказал он.
Он также выразил обеспокоенность тем, что "Европа потеряет уверенность в уверенности Америки и лидерстве Америки".
"Лидеры Европы задавались вопросом: что же мне теперь делать? Могу ли я положиться на Соединенные Штаты?" - сказал Байден.
Высказывания Байдена о войне в Украине и Трампе
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в войне в Украине виноваты предыдущий президент Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.
В свою очередь, в середине апреля бывший президент США Джо Байден раскритиковал работу администрации Трампа за первые почти 100 дней. По его словам, она нанесла вред и разрушения.
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