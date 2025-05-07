"Хто думає, що Путін зупиниться - дурень": Байден розкритикував стратегію Трампа щодо України

Колишній президент США Джо Байден розкритикував політику тиску Трампа на Україну. За його словами, тактика "сучасного умиротворення", яка передбачає передачу територій України Росії, ніколи не задовольнить Москву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами Байдена, глава Кремля Володимир Путін вважає Україну частиною "матінки Росії" і "будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурень".

"Я просто не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, бандиту, вирішити, що він збирається забрати значні ділянки землі, які йому не належать, то це його задовольнить. Я не зовсім розумію", - сказав він.

Він також висловив стурбованість тим, що "Європа втратить упевненість у впевненості Америки та лідерстві Америки".