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Кто из депутатов экс-ОПЗЖ намерен сдать мандат: Арахамия назвал фамилии

Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Несколько народных депутатов запрещенной политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" планирую сдать свои мандаты. Среди них - Олег Волошин, который объявил об этом публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Telegram.

Также намерены сложить мандат Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

"На сегодня их заявления в Аппарате ВР еще не зарегистрированы. Но, по нашей информации, документы от них уже направляются на Грушевского", - написал Арахамия.

Напомним, накануне Арахамия анонсировал, что еще два народных депутата от бывшей ОПЗЖ лишатся мандатов.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте сообщало, что нардепы Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод написали заявления на сложение мандатов.

Такое же заявление написал народный депутат Олег Волошин, входивший в бывшую фракцию ОПЗЖ.

Добавим, что Верховная рада 13 января своим решением лишила депутатского мандата предателя Украины и кума Путина Виктора Медведчука, а также Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Примечательно то, что Арахамия после этого заявил о дальнейших очищениях Рады от пророссийских политиков и анонсировал, что лишений мандатов будет еще больше.

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Давид АрахамияВерховная рада