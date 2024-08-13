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Кто из членов семьи военного имеет право на льготы по коммуналке: объяснение

Киев, Украина, Вторник 13 августа 2024 20:00
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Кто из членов семьи военного имеет право на льготы по коммуналке: объяснение Фото: Военные имеют право на льготы по коммуналке (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Участники боевых действий имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг и приобретение бытового топлива. Скидка составляет 75%.

РБК-Украина рассказывает, кто из членов семьи имеет право на скидки по коммуналке и как подать заявление на назначение льгот.

Когда льгота распространяется на несовершеннолетних детей

В Пенсионнном фонде Украины объясняют, что согласно закону Украины №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий имеют право на 75% скидки платы:

  • за пользование жильем;
  • коммунальными услугами;
  • для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

В ПФУ уточняют, что льгота на коммунальные услуги для участника боевых действий распростаняется на ближайших членов его семьи, включая детей жены от предыдущего брака.

"Такая льгота предоставляется членам семьи льготника, к которым относятся, в частности, жена (супруг), несовершеннолетние дети до 18 лет. То есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи, в том числе – несовершеннолетним детям, которые проживают одной семьей с участником боевых действий", – объясняют в ПФУ.

Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг

Получить скидки на оплату коммунальных услуг могут следующие категории:

  • участники боевых действий – 75% скидки;
  • участники войны (статьи 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") – 50%;
  • лица с инвалидностью в результате войны – 100%;
  • члены семей погибших – 50%.

К членам семьи льготников, на которых распространяются льготы, относятся:

  • жена или муж;
  • их несовершеннолетние дети;
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • человек, проживающий вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающий за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • человек, находящийся под опекой или на попечительстве гражданина, имеющего право на льготы и проживающий вместе с ним.

Кто из членов семьи военного имеет право на льготы по коммуналке: объяснениеФото: Члены семьи участника боевых действий имеют право на скидки по оплате коммуналки (gettyimages.com)

Какие документы нужно предоставить для оформления льготы

В Украине продолжается экспериментальный проект по упрощению процедуры обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощенное – взятие на учет и предоставление льгот.

Чтобы оформить льготы по коммунальным услугам, нужно иметь удостоверение льготника:

  • участника боевых действий;
  • статуса лица с инвалидностью в результате войны;
  • или члена семьи погибшего/погибшей.

Вместо ветерана подать заявление о назначении льгот могут члены его семьи. В частности:

  • муж или жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;
  • человек, который проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке.

Для этого необходимо приобщить документ для подтверждения родственной связи или законности представления интересов льготника. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или решение суда о назначении опекуна.

Как подать заявление на назначение льгот

Подать заявление о льготах по коммунальным услугам можно лично:

  • в ближайшем отделении ПФУ;
  • в сельский, поселковый или городской совет;
  • в ЦНАП.

При себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на такую льготу, карту налогоплательщика и заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: приобретение твердого топлива, сжиженного газа.

Также это можно сделать дистанционно:

  • в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ или через приложение "Дія" (для верификации требуется "Дія.Підпис");
  • отправить по почте.

Рассмотрение заявления должно состояться в течение 10 календарных дней. О принятом решении заявителю сообщат в течение 3 дней.

Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, кто может подать заявление на льготы вместо ветерана.

Также рассказывали, какие льготы дают участникам боевых действий.

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При подготовке материала использованы источники: сайт Пенсионного фонда Украины, материалы, полученные от юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).

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