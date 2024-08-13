Кто из членов семьи военного имеет право на льготы по коммуналке: объяснение
Участники боевых действий имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг и приобретение бытового топлива. Скидка составляет 75%.
РБК-Украина рассказывает, кто из членов семьи имеет право на скидки по коммуналке и как подать заявление на назначение льгот.
Когда льгота распространяется на несовершеннолетних детей
В Пенсионнном фонде Украины объясняют, что согласно закону Украины №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" участники боевых действий имеют право на 75% скидки платы:
- за пользование жильем;
- коммунальными услугами;
- для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
В ПФУ уточняют, что льгота на коммунальные услуги для участника боевых действий распростаняется на ближайших членов его семьи, включая детей жены от предыдущего брака.
"Такая льгота предоставляется членам семьи льготника, к которым относятся, в частности, жена (супруг), несовершеннолетние дети до 18 лет. То есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи, в том числе – несовершеннолетним детям, которые проживают одной семьей с участником боевых действий", – объясняют в ПФУ.
Кто имеет право на льготы по оплате коммунальных услуг
Получить скидки на оплату коммунальных услуг могут следующие категории:
- участники боевых действий – 75% скидки;
- участники войны (статьи 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты") – 50%;
- лица с инвалидностью в результате войны – 100%;
- члены семей погибших – 50%.
К членам семьи льготников, на которых распространяются льготы, относятся:
- жена или муж;
- их несовершеннолетние дети;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- человек, проживающий вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживающий за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- человек, находящийся под опекой или на попечительстве гражданина, имеющего право на льготы и проживающий вместе с ним.
Фото: Члены семьи участника боевых действий имеют право на скидки по оплате коммуналки (gettyimages.com)
Какие документы нужно предоставить для оформления льготы
В Украине продолжается экспериментальный проект по упрощению процедуры обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг. Вместо двух отдельных заявлений можно подать одно упрощенное – взятие на учет и предоставление льгот.
Чтобы оформить льготы по коммунальным услугам, нужно иметь удостоверение льготника:
- участника боевых действий;
- статуса лица с инвалидностью в результате войны;
- или члена семьи погибшего/погибшей.
Вместо ветерана подать заявление о назначении льгот могут члены его семьи. В частности:
- муж или жена;
- нетрудоспособные родители;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы;
- человек, который проживает вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что лицо с инвалидностью в результате войны не состоит в браке.
Для этого необходимо приобщить документ для подтверждения родственной связи или законности представления интересов льготника. Это может быть свидетельство о браке, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение или решение суда о назначении опекуна.
Как подать заявление на назначение льгот
Подать заявление о льготах по коммунальным услугам можно лично:
- в ближайшем отделении ПФУ;
- в сельский, поселковый или городской совет;
- в ЦНАП.
При себе нужно иметь паспорт, документ, подтверждающий право на такую льготу, карту налогоплательщика и заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: приобретение твердого топлива, сжиженного газа.
Также это можно сделать дистанционно:
- в электронной форме через вебпортал электронных услуг ПФУ или через приложение "Дія" (для верификации требуется "Дія.Підпис");
- отправить по почте.
Рассмотрение заявления должно состояться в течение 10 календарных дней. О принятом решении заявителю сообщат в течение 3 дней.
Напомним, ранее в Пенсионном фонде объяснили, кто может подать заявление на льготы вместо ветерана.
Также рассказывали, какие льготы дают участникам боевых действий.
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При подготовке материала использованы источники: сайт Пенсионного фонда Украины, материалы, полученные от юристов системы бесплатной юридической помощи (БПД).