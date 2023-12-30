Кто будет вручать повестки в Украине по новым правилам: список лиц

Кабмин внес в Раду большой законопроект по мобилизации. Им предлагают ряд изменений: снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, рассылать повестки в ТЦК по электронной почте и другие новации.

Законопроект в частности нормирует, кто именно и как может вручать повестки, говорит в комментарии РБК-Україна адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Кто будет вручать повестки в Украине: список лиц и условий

Законопроектом предлагается нормировать практику вручения повесток, говорит Катерина Анищенко. Ведь предлагаемые изменения предполагают две четкие возможности надлежащего вручения повесток мужчинам призывного возраста:

Через электронный кабинет призывника; Лично под подпись.

В случае принятия проекта закона будет расширен круг лиц, которые могут вручать повестку лично под подпись.

"По новым предложениям в случае их принятия повестку сможет вручать или работник полиции, или представитель военкомата", – говорит Катерина Анищенко.

Ранее этот вопрос нормирован не был, говорит адвокат. В настоящее время предусмотрено вручение повестки при наличии двух полномочных лиц: работника военкомата и работника полиции.

Также в настоящее время предусмотрена возможность вручения повесток работодателями, работниками ЖЭКов, председателями ОСМД. Но – только при наличии соответствующего распоряжения начальника военкомата.

"Новыми изменениями предлагается, чтобы работники ЖЭКов, главы ОСМД и другие также вручали повестки под личную подпись. Это предлагается путем внесения изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении", чтобы обеспечить явку лиц призывного возраста", – объясняет адвокат Riyako&Partners.

В этом же проекте закона говорится, что во время войны разрешается ограничение конституционных прав гражданина. Но это не какая-то новинка, обращает внимание адвокат.

"Это точно не та норма, которая появилась вот недавно. Еще в 2016 году было введено в действие и до сих пор действует постановление Кабинета Министров, которое говорит, что в случае введения на территории Украины военного положения разрешается ограничивать конституционные права", – напоминает специалист.