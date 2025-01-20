Инаугурация Трампа-2025: во сколько начало и как пройдет церемония
В Вашингтоне сегодня состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Она начнется в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и CBS News.
Инаугурация знаменует официальную передачу президентской власти, когда исполнительная ветвь власти переходит от администрации Джо Байдена к администрации Дональда Трампа. Следовательно, четырехлетний срок полномочий Байдена заканчивается в полдень 20 января, и вскоре после этого новоизбранный президент Трамп примет присягу.
Как ожидается, кортеж Трампа прибудет на торжества в Капитолий в 10:30 утра (в 17:30 по Киеву). После этого в здании Конгресса объявят прибытие новоизбранного президента и вице-президента Джей Ди Вэнса.
Торжества начнутся с музыкального сопровождения в исполнении объединенного хора Университета Небраски-Линкольна и "Президентского" оркестра Морской пехоты США.
Сама церемония инаугурации должна начаться около 11:30 утра по восточному времени (18:30 по Киеву). Первым присягу перед главой Верховного суда США принесет вице-президент Джей Ди Вэнс.
Затем кантри-звезда Керри Андервуд исполнит песню America the Beautiful в сопровождении хора Вооруженных сил и Военно-морской академии США. После этого Трамп, положив руку на Библию, принесет присягу перед главой Верховного суда, официально став 47-м президентом США.
Хор Военно-морской академии вернется, чтобы исполнить "Боевой гимн Республики", а затем Трамп произнесет свою инаугурационную речь, в которой обозначит ключевые цели и приоритеты на предстоящий срок.
Отметим, что точное время сколько продлится церемония не установлено. Например, процесс длился примерно час, когда Трамп принимал присягу в 2017 году.
Традиционно инаугурационные торжества проходят на улице, перед помещением Капитолия. Впрочем, из-за мороза церемонию перенесли с открытой площадки в ротонду Конгресса США. Что стало первым таким случаем с 1985 года.
Официальная часть торжеств закончится традиционным парадом по Пенсильвания-авеню - знаменитой улице, соединяющей Капитолий и Белый дом. В нем примут участие военные, творческие коллективы и общественные организации.
Также на вечер запланированы три торжественных бала на которых выступит непосредственно президент США. На каждом из мероприятий Трамп обратится с речью к гостям, подчеркивая основные задачи. Кроме этого гостей ждут праздничные вечера.
На мероприятии будут присутствовать около 700 человек, в том числе члены Конгресса, международные дипломаты, бывшие президенты и члены семьи Трампа.
Трамп победил на выборах президента США
Напомним, что Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США, которые состоялись 5 ноября 2024 года, вернувшись на политическую арену как 47-й президент. Он победил свою конкурентку - демократку Камалу Харрис, которая приняла участие в выборах после того, как из гонки решил выйти Джо Байден, 46-й президент.
Добавим, что республиканец Трамп сделал немало голословных заявлений. В частности о том, что сможет "быстро положить конец войне между Украиной и РФ". Также накануне он пообещал после вступления в должность подписать множество указов, которые "очень порадуют" американцев.
В то же время, по информации CNN, Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность.
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