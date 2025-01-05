Зеленский про визит на инаугурацию Трампа: я бы хотел

Уже 20 января в США состоится инаугурация новоизбранного президента. Глава украинского государства Владимир Зеленский хотел бы быть на мероприятии, однако только по приглашению непосредственно Дональда Трампа.

Во время беседы интервьюер пригласил Зеленского приехать на инаугурацию президента Соединенных Штатов, на что украинский лидер ответил следующее:

"Я бы хотел. Конечно, я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть моменты тяжелые, эскалационные, много ракет и тому подобное. Ну, я не могу приехать, особенно во время войны, если так президент Трамп меня не пригласит. Это не красиво", - сказал президент.

Зеленский добавил, что он не из тех лидеров, кто приедет без приглашения. Он не может себе этого позволить.

"Я знаю, что в целом лидеров не приглашают на инаугурацию президентов США. Я знаю лидеров, которые сами по себе могут приехать. Но для меня это очень трудно, я в гости без приглашения не могу", - пояснил глава украинского государства.