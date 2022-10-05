Путинскую суперяхту заметили у берегов Эстонии в сопровождении военного корабля

В конце сентября у берегов Эстонии была замечена суперяхта Graceful, связываемая с президентом России Владимиром Путиным. Теперь корабль имеет новое название - "Косатка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

Согласно данным издания, судно вышло из Калининграда в сопровождении корабля береговой охраны России и двигалось в сторону Санкт-Петербурга.

Накануне войны, яхта находилась на пятимесячном ремонте у фирмы Blohm+Voss, а уже 7 февраля она отправилась из порта Гамбурга в Калининград, где и находилась до последнего времени.

Пока неизвестно, когда именно яхта вышла из Калининграда, поскольку транспондер судна выключен по меньшей мере с 30 августа.

Следует добавить, что еще в июне корабль вместе с другими тремя яхтами (Olympia, Shellest и Nega) попал под санкции США. Также Путину приписывают еще владения яхтами "Чайка" и Scheherazade:

Scheherazade сейчас находится под арестом в Италии;

другие же находятся в России.

Согласно оценке VesselsValue, яхта Graceful стоит около 119 млн долларов. На ней расположены вертолётная площадка, люксы для 12 гостей и крытый бассейн, который может превращаться в театр и танцевальную площадку.