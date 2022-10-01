Уйти от санкций. На продажу выставили яхту российского олигарха за 29,5 млн евро

ЕС и Великобритания ввели санкции против Кесаева в апреле после вторжения России в Украину, при этом ЕС сослался на его участие в производстве военного оружия и распространении табака в России, а также на связи с российским правительством.

Поскольку в отношении Кесаева США не вводили санкции, то американские компании могут заниматься продажей яхты, не нарушая санкций. Предположительно олигарх намерен продать яхту, пока на нее не наложен арест в связи с новым санкционным пакетом.