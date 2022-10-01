Уйти от санкций. На продажу выставили яхту российского олигарха за 29,5 млн евро
Американский продавец роскошных яхт выставил на продажу суперяхту MySky, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Игорю Кесаеву, за 29,5 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
ЕС и Великобритания ввели санкции против Кесаева в апреле после вторжения России в Украину, при этом ЕС сослался на его участие в производстве военного оружия и распространении табака в России, а также на связи с российским правительством.
Поскольку в отношении Кесаева США не вводили санкции, то американские компании могут заниматься продажей яхты, не нарушая санкций. Предположительно олигарх намерен продать яхту, пока на нее не наложен арест в связи с новым санкционным пакетом.
Напомним, что российский миллиардер подал в суд на таможню Франции за арест его двух роскошных яхт. Олигарх убежден, что Париж не имел права их арестовывать, несмотря на то, что он находится в санкционном списке ЕС.
Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.
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