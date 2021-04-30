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В Ізраїлі десятки людей загинули в тисняві на релігійному святі

Новость на русском → Ізраїль, П'ятниця 30 квітня 2021 07:13
В Ізраїлі десятки людей загинули в тисняві на релігійному святі Фото: в Ізраїлі загинули люди в тисняві (twitter.com/Steve Герман)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїлі десятки людей загинувши у тисняві на релігійному святі. Серед загиблих є діти.

Про це повідомляє Reuters.

Тиснява сталася, коли десятки тисяч євреїв зібралися біля Галілейської гробниці мудреця 2-го століття рабина Шимона Бар Йохая. Традиція фестивалю Лаг ба-Омер включає в себе всеношну молитву, містичні пісні і танці.

Влада дозволила зібратися на місці могили 10 тисячам людей, але в підсумку людей прибуло набагато більше. Організатори нарахували 650 автобусів з усієї країни, що призвело 30 тисячам паломників. У підсумку люди почали задихатися в щільно забитому коридорі, хтось впав і його просто затоптали.

Для евакуації людей залучали вертольоти, які переправляли поранених до лікарень на півночі Ізраїлю. Ізраїльські військові заявили, що рятувати людей взялися пошуково-рятувальні війська і медичні бригади.

У швидкій допомозі охарактеризували інцидент як тисняву і заявили, що 103 людини отримали поранення, також відомо про 40 загиблих. Відомо, що в тисняві постраждали навіть діти.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав те, що трапилося "важкою катастрофою" і сказав: "Ми всі молимося за благополуччя постраждалих".

Нагадаємо, у США сталася стрілянина, в результаті якої загинули поліцейські.

Раніше повідомлялося, що у центрі Риги горів хостел. В результаті загинули люди.

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