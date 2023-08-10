Прятались в доме. ВСУ ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Российские оккупанты пытались спрятаться от Вооруженных сил Украины в одном из домов под Бахмутом, однако украинские военные ликвидировали врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео военных.

По данным военных, аэроразведка обнаружила вражескую группу пехоты. Оккупанты пытались спрятаться в доме. Некоторые из них даже хотели убежать.

Но метким выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" российские захватчики были ликвидированы.

"Бахмутское направление. Движение продолжается. Работает расчет самоходно-артиллерийской батареи. Идем вперед! К Победе!", - сообщили бойцы 22 отдельной механизированной бригады.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, по данным военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ, вероятно, могли прорвать первую линию обороны оккупантов и достигли успехов на трех участках на юге Украины.

Что касается Бахмута, то здесь российские оккупанты взыскали дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень тяжело. Но ВСУ все равно продвигаются.

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