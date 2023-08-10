ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Прятались в доме. ВСУ ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Новина українською →
Бахмут, Четверг 10 августа 2023 16:06
Прятались в доме. ВСУ ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (видео) Фото: ВСУ ликвидировали группу оккупантов под Бахмутом (facebook com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты пытались спрятаться от Вооруженных сил Украины в одном из домов под Бахмутом, однако украинские военные ликвидировали врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео военных.

По данным военных, аэроразведка обнаружила вражескую группу пехоты. Оккупанты пытались спрятаться в доме. Некоторые из них даже хотели убежать.

Но метким выстрелом из САУ 2С1 "Гвоздика" российские захватчики были ликвидированы.

"Бахмутское направление. Движение продолжается. Работает расчет самоходно-артиллерийской батареи. Идем вперед! К Победе!", - сообщили бойцы 22 отдельной механизированной бригады.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, по данным военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ, вероятно, могли прорвать первую линию обороны оккупантов и достигли успехов на трех участках на юге Украины.

Что касается Бахмута, то здесь российские оккупанты взыскали дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень тяжело. Но ВСУ все равно продвигаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут Война России против Украины
NEWS
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины