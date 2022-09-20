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"Село-призрак". В ВСУ показали, как выглядит одно из освобожденных сел в Донецкой области

Новина українською →
Донецк, Вторник 20 сентября 2022 12:10
"Село-призрак". В ВСУ показали, как выглядит одно из освобожденных сел в Донецкой области Фото: уничтоженное село Богородичное, освобожденное ВСУ (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины показали, как выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное от оккупантов.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Командования ДШВ ВСУ.

Отмечается, что в районе села долгое время шли ожесточенные бои, однако украинские военные освободили населенный пункт.

"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи русских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.

Военные рассказали, что во время оккупации российские войска проживали в местном монастыре и уже после их отхода оккупанты нанесли удар по церковным зданиям.

Ранее сообщалось, что российские войска в Донецкой области продолжают наносить удары по городам и селам региона. Бахмут под обстрелами оккупантов находится уже не первый месяц.

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Российская Федерация Донецкая область
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