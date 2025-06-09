Прятали под скотом. На Закарпатье выдумали "ноу-хау" для вывоза мужчин в Румынию (видео)

В ГПСУ рассказали, что группа дельцов придумала схему, в рамках которой под видом вывоза на выпас скота жителей Винницкой области, жителя Волыни и жителя Черкасской области попытаются доставить в высокогорье.



В схеме были задействованы пастух - житель села Розтоки и водитель грузового автомобиля "ГАЗ-66" - житель города Рахов. Кузов грузовика оборудовали двойным дном и там спрятали мужчин. А сверху погрузили трех свиней, двух коз и одного теленка.

"В таком составе нарушителей должны были подвезти к месту пересечения границы, а дальше те пешком должны были двигаться в Румынию", - уточнили в ГПСУ.

Организаторы схемы планировали заработать со всех своих "клиентов" 18 тысяч долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли "ГАЗ-66", наличку, мобильные телефоны и не только.