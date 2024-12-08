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Ховає від ATACMS. Росія перекинула літаки Су на аеродром "Енгельс", - Defense Express

Неділя 08 грудня 2024 16:35
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Ховає від ATACMS. Росія перекинула літаки Су на аеродром "Енгельс", - Defense Express Фото: на авіабазі зафіксовано дев'ять Су-34 (t.me/ressentimentchannel)
Автор: Едуард Ткач

Росія тримає чимало фронтових бомбардувальників Су-34 на авіабазі "Енгельс-2". На об'єкті, який знаходиться поза зоною досяжності американських балістичних ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Як пише видання, відповідні висновки можна зробити зі свіжих супутникових знімків від 7 грудня 2024 року, які опублікував OSINT-фахівець MT_Anderson на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

В першу чергу варто відзначити, що на аеродромі нині перебуває низка одиниць авіаційної техніки. Серед них два реальні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та один макет або ж малюнок. Крім того, помічено чотири реальних літаки Ту-95МС і ще три, які є намальованими або макетними моделями.

Також на знімках зафіксовано три військово-транспортні літаки: один Ан-12 та два Іл-76. Однак найголовнішим є присутність дев’яти фронтових бомбардувальників Су-34. Окрім них, ще помітно два винищувачі, які належать до класу Су-27 або Су-30.

Для порівняння, у вересні цього року на авіабазі "Енгельс" спостерігалася менша кількість літаків, здебільшого бомбардувальників, таких як Ту-22, Ту-95 та Ту-160, а також, ймовірно, той самий Ан-12. Ще раніше, у березні, на цій базі були присутні лише Ту-95 і Ту-160, загалом близько восьми одиниць авіації.

Повертаючись до Су-34, важливо підкреслити, що аеродром "Енгельс" розташований приблизно за 600 кілометрів від кордонів України. Це може означати, що Росія обрала цю локацію як одне з місць для розміщення своїх фронтових бомбардувальників. Тобто, такий крок, імовірно, продиктований бажанням убезпечити авіацію після того, як Сполучені Штати дали згоду на використання далекобійної зброї, включно з ракетами ATACMS, для ударів по цілях на території РФ.

Детальніше про те, що дає Україні дозвіл США бити по Росії далекобійною західною зброєю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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