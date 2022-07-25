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Хочуть замінити зруйнований міст. Росіяни зводять понтон у Херсонській області

Фото: росіяни намагаються замінити зруйнований міст під Херсоном (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Іван Носальський

Російські військові будують понтонну переправу в Херсонській області. Вона повинна буде замінити Дар'ївський міст, який зруйнували ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя у Facebook.

"Росіяни намагаються лаштувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар'ївського мосту. Ну нічого, приготують нову ціль для ЗСУ - до того ж, вже й пристріляну. Адже якраз пошкодження мостів унеможливлює поповнення боєздатності рашистів. Україна, вже офіційно, контролює транспортні шляхи окупантів, що сильно напружує Росію", - підкреслив Хлань.

При цьому, за словами Хланя, раніше один з колаборантів Кирило Стремоусов заявляв, що зруйнований міст через річку Інгулець нібито "не грає ролі".

Нагадаємо, раніше Хлань заявляв, що українські військові вдарили по Дар'ївському мосту через Інгулець. Це необхідно для порушення логістики ворога.

Також ми писали, що, за словами Хланя, у окупантів є два основних шляхи постачання і чотири слабких місця, що мають ключове значення.

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Херсонская областьВійна Росії проти України