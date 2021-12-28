ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай поскаржився в ООН на Ілона Маска. Супутники заважають тайконавтам

Новость на русском →
Вівторок 28 грудня 2021 16:33
Китай поскаржився в ООН на Ілона Маска. Супутники заважають тайконавтам Фото: Китай поскаржився в ООН на Ілона Маска (spacex.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китай поскаржився США й ООН на проєкт Ілона Маска Starlink. Нібито, супутники загрожують безпеці тайконавтів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Китай звинуватив США у тому, що вони ігнорують свої зобов’язання щодо поведінки у космічному просторі.

У своєму повідомленні для Комітету ООН, Китай заявив, що його космічна станція Tiangong змушена маневрувати, аби уникнути зіткнення з супутниками Starlink.

"Стратегія маневру була невідома, і орбітальні помилки було важко оцінити", - заявив Пекін.

Водночас Китай відзначає, що подібні інциденти можуть загрожувати життям космонавтів на борту станції.

Сьогодні, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту більше ніж 1,6 тисячі супутників. Загалом США дозволили запустити ще 12 тисяч апаратів.

Китай, зі свого боку, закликає держави нести відповідальність за діяльність урядових й неурядових організацій у космосі.

За словами вченого Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, подібні маневри у космічному просторі стають дедалі частішими через швидкість та кількість супутників. Зіткненням з апартом може призвести до повного руйнування станції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Илон Маск
NEWS
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу