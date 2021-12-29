"Космос величезний": Ілон Маск відповів на звинувачення, що його супутники витісняють конкурентів

Засновник проєкту Starlink Ілон Маск відкинув критику, що його супутники займають занадто багато місця в космосі і витісняють конкурентів. За його словами, орбітальна "оболонка" навколо Землі більша, ніж поверхня планети і місця там вистачить усім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимось чином ефективно блокуємо інших. Ми нікому нічого не забороняли", - заявив виданню Маск, відповідаючи на звинувачення у витісненні з навколоземної орбіти конкурентів.

Він порівняв кількість супутників на низькій навколоземній орбіті з кількістю автомобілів на Землі. За його словами, їх кількість на планеті становить близько 2 млрд штук. При цьому, уточнив Маск, поверхня землі менша, ніж орбітальна "оболонка" навколо планети, де можна кожні 10 метрів розміщувати Космічні апарати.

"Це означало б місце для десятків мільярдів супутників. Пара тисяч супутників - це дрібниця. Це як пара тисяч машин на землі", - додав Маск.