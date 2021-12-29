ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Космос величезний": Ілон Маск відповів на звинувачення, що його супутники витісняють конкурентів

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 29 грудня 2021 22:47
"Космос величезний": Ілон Маск відповів на звинувачення, що його супутники витісняють конкурентів Фото: засновник компанії SpaceX Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Засновник проєкту Starlink Ілон Маск відкинув критику, що його супутники займають занадто багато місця в космосі і витісняють конкурентів. За його словами, орбітальна "оболонка" навколо Землі більша, ніж поверхня планети і місця там вистачить усім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні. Це не та ситуація, коли ми якимось чином ефективно блокуємо інших. Ми нікому нічого не забороняли", - заявив виданню Маск, відповідаючи на звинувачення у витісненні з навколоземної орбіти конкурентів.

Він порівняв кількість супутників на низькій навколоземній орбіті з кількістю автомобілів на Землі. За його словами, їх кількість на планеті становить близько 2 млрд штук. При цьому, уточнив Маск, поверхня землі менша, ніж орбітальна "оболонка" навколо планети, де можна кожні 10 метрів розміщувати Космічні апарати.

"Це означало б місце для десятків мільярдів супутників. Пара тисяч супутників - це дрібниця. Це як пара тисяч машин на землі", - додав Маск.

Нагадаємо, 28 грудня Китай поскаржився США і ООН на проєкт Starlink Ілона Маска, який нібито загрожує безпеці тайконавтів.

Зазначимо, на проєкт Маска також поскаржився глава Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер. Він звинуватив засновника компанії SpaceX в установці нових правил для космічної комерції.

Компанія SpaceX вже вивела на навколоземну орбіту близько 2000 супутників для своєї широкосмугової мережі зв'язку Starlink і планує виведення ще кілька десятків тисяч. Один із запусків відбувся 19 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск SpaceX
NEWS
Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України, - Білий дім
Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України, - Білий дім
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою