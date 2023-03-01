Искал места базирования техники. СБУ задержала в Николаеве российского шпиона
В Николаеве разоблачили российского шпиона, пытавшегося выведать места базирования техники ВСУ и склады боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Агентом оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций. После начала полномасштабного вторжения он сам вышел на российскую ФСБ и предложил "помощь".
Под прикрытием тренировок украинских защитников он собирал разведданные о дислокации военных, а также пытался найти места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами.
Для сбора информации он "в темную" использовал украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ. Полученные данные россияне использовали для ракетных ударов по военным объектам.
Контрразведчики СБУ разоблачили вражеского шпиона и задержали его. Во время обысков у него нашли мобильный телефон с поличным, оружие и боеприпасы.
Предателю объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.
Фото: СБУ задержала в Николаеве агента ФСБ (ssu.gov.ua)
Напомним, СБУ разоблачила в Одесской области российского шпиона, разведывавшего позиции ПВО у Черного моря.
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