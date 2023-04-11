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Хотел сократить путь. В Киевской области мужчина наткнулся на гранату в лесу

Фото: в Киевской области мужчина наткнулся на гранату в лесу (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Вышгородском лесу Киевской области житель обнаружил реактивную противотанковую гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату. Мужчина немедленно вызвал правоохранителей", - написал он.

Специалисты осмотрели прилегающую территорию, где в 2022 году проходили боевые действия, и обнаружили еще четыре противотанковые мины ТМ-62М.

Взрывотехники провели контролируемое обезвреживание боеприпасов из-за опасности обнаруженных предметов.

Украинцев призывают быть осторожными, а в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать на спецлинию "102".

Напомним, 8 апреля в Киевской области тракторист подорвался на российской мине.

РБК-Украина также сообщало, что в Харьковской области житель подорвался на вражеском мине "лепесток".

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