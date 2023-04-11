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Хотів скоротити шлях. У Київській області чоловік натрапив на гранату в лісі

Фото: у Київській області чоловік натрапив на гранату в лісі (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У лісі Вишгородському районі Київської області мешканець виявив реактивну протитанкову гранату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Місцевий житель Вишгородського району пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату. Чоловік негайно викликав правоохоронців", - написав він.

Спеціалісти оглянули прилеглу територію, де у 2022 році проходили бойові дії, та виявили ще чотири протитанкові міни ТМ-62М.

Вибухотехніки провели контрольоване знешкодження боєприпасів через небезпечність виявлених предметів.

Українців закликають бути обережними, а в разі виявлення підозрілих предметів, одразу повідомляти на спецлінію "102".

Нагадаємо, 8 квітня у Київській області тракторист підірвався на російській міні.

РБК-Україна також повідомляло, що у Харківській області мешканець підірвався на ворожій міні "пелюстка".

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