В Хотинской крепости обвалилась древняя стена (фото)

16:30 18.04.2026 Сб
2 мин
Что известно о повреждении одного из "Семи чудес Украины"?
aimg Антон Корж
В Хотинской крепости обвалилась древняя стена (фото) Фото: состояние стены Хотинской крепости после обвала (Андрей Дранчук / Facebook)

В Хотинской крепости в Черновицкой области (Буковина) произошел частичный обвал на одной из стен. Пострадавших нет, доступ туристов к аварийному участку ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Хотина Андрея Дранчука.

"Вчера в нашей прекрасной Хотинской крепости произошла очень не приятная и крайне аварийная ситуация. Да, произошел частичный обвал на большой стене. И этот обвал очень существенный. Все живы! Самое важное, никто не пострадал", - написал он.

Обвал произошел на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость", пострадал один из больших стен. Отмечается, что команда ГИАЗ отреагировала очень быстро, привлекая работников ГСЧС и ограничив доступ туристов к поврежденному участку.

Сейчас, по словам Дранчука, ведется фиксация масштаба повреждений. Об инциденте уже проинформировали все важные учреждения - Черновицкую областную военную администрацию, Министерство культуры Украины и Министерство развития общин и территорий Украины.

"Максимально приобщаемся к поиску финансирования реставрационных работ. Со всем справимся", - добавил Дранчук.

Фото: городской голова Хотина Андрей Дранчук / Facebook

Древняя Хотинская крепость расположена в городе Хотин Черновицкой области. Масштабную крепость окончательно достроили в XV веке, она известна благодаря знаменитой Хотинской битве 1621 года, где участвовали украинские казаки под командованием Петра Сагайдачного.

Государственный историко-архитектурный заповедник (ГИАЗ) "Хотинская крепость" создали в 2000 году. В 2007 году по результатам всеукраинского опроса Хотинскую крепость признали одним из "Семи чудес Украины".

Напомним, что на территории Дунайского биосферного заповедника вспыхнул пожар из-за атаки российских оккупантов по Одесской области в ночь на 17 апреля. Заповедник имеет международное значение и входит в состав трансграничного резервата ЮНЕСКО.

А 24 марта во время атаки российских оккупантов по Львову один из вражеских дронов попал по жилому дому в центре и объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО - Бернардинскому монастырю. Однако ЮНЕСКО хоть и выразила "глубокую обеспокоенность" в связи с ударом, даже не упомянула о том, кто нанес удар - из-за чего получила "разнос" от МИД Украины.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко