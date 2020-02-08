Хочемо, щоб в Україні був мільйон фермерів, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що влада прагне, щоб в Україні з'явився мільйон фермерів. Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в ефірі "Свободи Слова Савіка Шустера".

За його словами, на сьогоднішній день в країні налічується 44 тисячі фермерів.

"Чому саме 44 000, а не мільйон? Не півтора мільйона, як у Польщі. Ми хочемо, щоб був мільйон. 20 років земля знаходиться в тому стані, в якому вона є: її можна взяти в оренду, отримати пай", - сказав Аразамия.

Він зазначив, що право власності на землю гарантується.

"Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. право власності - це основа демократії у будь-якій державі", - заявив Арахамія.

На його думку, відсутність права власності на землю стримує інвестиції в аграрному секторі.