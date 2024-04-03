Хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ в Харьковской области: задержана семья предателей

"Служба безопасности сорвала попытку агрессора осуществить диверсию на стратегических объектах Укрзализныци в Харьковской области. В результате спецоперации задержана агентурная группа военной разведки РФ, разведывавшая маршруты движения военных эшелонов ВСУ на Лиманском направлении", - говорится в сообщении.

Готовили многочисленные диверсии

Больше всего злоумышленников интересовали "уязвимые" участки перемещения подвижных составов, например железнодорожные мосты, путепроводы и автотоннели под путями.

Также они устанавливали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций "Укрзализныци".

Полученные сведения агенты должны были передать своему российскому куратору в виде геолокаций критической инфраструктуры на Google-картах.

На основе этой информации захватчики планировали совершить диверсию на железнодорожной линии во время движения грузового эшелона ВСУ.

Таким образом, оккупанты надеялись сорвать бесперебойные поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного фронта.

Однако планы оккупантов не осуществились. Агентурная группа была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности и задержана во время сбора разведданных для оккупантов.

Семья предателей

Задержанными оказались брат и сестра, работавшие вместе в коммунальном заведении Изюмского района.

"Летом 2023 года они попали в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) из-за антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграмм-каналах. Личность их куратора уже установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.

Обыски и объявления подозрения

Во время обысков в задержанных изъяты мобильные телефоны, которыми они пользовались для коммуникации с российской игрой.

В настоящее время злоумышленники сообщены о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: задержание семьи предателей в Харьковской области (t.me/SBUkr)