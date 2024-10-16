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Хотела бежать в Европу. СБУ задержала агентку, помогавшую РФ наступать на Покровск

Украина, Среда 16 октября 2024 10:56
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Хотела бежать в Европу. СБУ задержала агентку, помогавшую РФ наступать на Покровск Фото: СБУ предотвратила бегство из Украины агентки ФСБ РФ в Европу (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ предотвратила бегство из Украины агентки ФСБ РФ. Она помогала оккупантам наступать на Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности предотвратила побег в Россию агентки ФСБ, которая шпионила для врага в Донецкой области. Она "сливала" оккупантам локации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском", - говорится в сообщении.

После выполнения задач российских спецслужб, женщина приехала в Кировоградскую область. И откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем - в РФ.

"Контрразведчики СБУ сорвали планы российской агентки и задержали ее в съемной квартире, где она готовилась к выезду в Россию", - отметили в СБУ.

Что известно о предательнице?

По данным следствия, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Селидово Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, нейтрализованную в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.

"Тогда сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки. Для конспирации все трое агентов действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ", - отметили в ведомстве.

Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии украинских войск, которая сдерживала продвижение штурмовых групп оккупантов в направлении Покровска. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержания агентов РФ, помогавших оккупантам в наступлении на Покровск

Покровск - город в Донецкой области. Как ранее писало РБК-Украина, поскольку у противника нет никаких возможностей оккупировать Славянско-Краматорскую агломерацию как наиболее масштабную в той части Донецкой области, которая находится под контролем украинской армии, РФ будет пытаться захватить Покровск с последующей возможностью выхода на админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями.

В свою очередь, Служба безопасности Украины не впервые задерживает агентов, которые помогали российским войскам в наступлении на Покровск Донецкой области. Например, недавно сообщалось, что в Донецкой области был задержан агент военной разведки РФ. Предатель разведывал боевые позиции Сил обороны на Покровском направлении. Кроме того, ранее правоохранители задержали информатора российских спецслужб, который помогал захватчикам готовить прорыв в Покровск.

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