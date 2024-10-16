Хотела бежать в Европу. СБУ задержала агентку, помогавшую РФ наступать на Покровск

СБУ предотвратила бегство из Украины агентки ФСБ РФ. Она помогала оккупантам наступать на Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности предотвратила побег в Россию агентки ФСБ, которая шпионила для врага в Донецкой области. Она "сливала" оккупантам локации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском", - говорится в сообщении.

После выполнения задач российских спецслужб, женщина приехала в Кировоградскую область. И откуда планировала выехать как "переселенка" в Евросоюз, а затем - в РФ.

"Контрразведчики СБУ сорвали планы российской агентки и задержали ее в съемной квартире, где она готовилась к выезду в Россию", - отметили в СБУ.

Что известно о предательнице?

По данным следствия, фигуранткой оказалась 38-летняя жительница Селидово Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, нейтрализованную в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона.

"Тогда сотрудники СБУ задержали двух корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ в районе Авдеевки. Для конспирации все трое агентов действовали отдельно, но имели общего куратора из ФСБ", - отметили в ведомстве.

Основными целями врага были укрепрайоны и боевые позиции артиллерии украинских войск, которая сдерживала продвижение штурмовых групп оккупантов в направлении Покровска. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.