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Хотіли вкрасти понад 60 тонн вугілля: на Донеччині викрили на крадіжці майже 30 людей

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Донецька область, Вівторок 18 січня 2022 17:06
Хотіли вкрасти понад 60 тонн вугілля: на Донеччині викрили на крадіжці майже 30 людей Фото: зловмисники під Донецьком хотіли вкрасти вугілля з потяга (npu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці викрили групу зловмисників з 29 людей. Вони намагалися вкрасти вугілля з потяга на станції Курахівка на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Зловмисників віком від 16 до 40 років викрили під час злочину. На місці поліцейські виявили 190 полімерних мішків з вугіллям та лопати. Речові докази злочинних дій лежали вздовж вантажного потягаа.

Також у складському приміщенні, яке знаходилося поблизу залізничних колій, було виявлено та вилучено 1 190 мішків із твердим паливом.

Фото: поліція викрила зловмисників, які крали вугілля (npu.gov.ua)

Вага викраденого вугілля становила понад 60 тонн. За такий злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, кіберполіція викрила групу шахраїв, які встановлювали скімінгове обладнання на POS-термінали для зчитування даних банківських карток. Таким чином вони знімали гроші українців, заробивши на цьому мільйон гривень.

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