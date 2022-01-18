Хотели украсть более 60 тонн угля: в Донецкой области разоблачили на воровстве почти 30 человек

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников из 29 человек. Они пытались украсть уголь из поезда на станции Кураховка в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области .

Злоумышленников в возрасте от 16 до 40 лет разоблачили во время преступления. На месте полицейские обнаружили 190 полимерных мешков с углем и лопаты. Вещественные доказательства преступных действий лежали вдоль грузового поезда.

Также в складском помещении, которое находилось около железнодорожных путей, было обнаружено и изъято 1 190 мешков с твердым топливом.

Фото: полиция разоблачила злоумышленников, которые крали уголь (npu.gov.ua)

Вес похищенного угля составил более 60 тонн. За такое преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Следственные действия продолжаются.