Из хостела в Ужгороде - в военкомат. В ТЦК объяснили ночное задержание водителя автобуса

В Ужгороде работники областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вместе с полицейскими в ночное время доставили водителя автобуса, который заночевал в местном хостеле, в военкомат для уточнения данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Закарпатского ТЦК и СП.

Представители военкомата разъяснили ситуацию после публикации в сети ранее этой ночью сообщений о задержании мужчины, который возил детскую сборную из Винницы на соревнования по тхэквондо.

О чем речь

Перед этим в интернете разошлась информация о том, что водитель заночевал в ужгородском хостеле "Монада", откуда около половины второго ночи сотрудники ТЦК с полицейскими якобы насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат.

Как рассказал в своем Facebook журналист Виталий Павловский, этого задержанного водителя детской группы спортсменов после военно-врачебной комиссии сразу направили в учебный центр в Чернигове.

Также он опубликовал фото группы юных спортсменов, которые ехали на соревнование, и видео с их выступления.

В Ужгороде забрали в ТЦК водителя автобуса, который переводил юных спортсменов на соревнование (фото и видео: facebook.com/vinshina)

Что говорят в ТЦК

В пресс-службе Закарпатского ТЦУ рассказали, что в сети интернет распространяется информация "о возможных противоправных действиях представителей Закарпатского ОТЦК и СП". Поэтому решили разъяснить ситуацию "во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций".

Так, представители военкомата вместе с работниками Нацполиции проводили мероприятия по проверке соблюдения правил военного учета и выявления уклоняющихся от мобилизации граждан. Так они обнаружили мужчину, который не предоставил информации о пребывании на учете.

"Представители Нацполиции доставили его в Ужгородский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. При уточнении выяснилось, что у гражданина законных оснований на отсрочку по мобилизации (предусмотренные 23 статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации") нет, и последний безосновательно избегает военной службы в Вооруженных Силах Украины", - говорится в сообщении.

Действия ТЦК по розыску "уклонистов"

Также в Закарпатском областном ТЦК отметили, что их представители вместе с полицией постоянно проводят мероприятия по выявлению лиц, нарушающих правила военного учета и тех, кто уклоняется от службы по мобилизации, не имея законных оснований для отсрочки.

В ТЦК подчеркивают, что в своей работе центры руководствуются исключительно действующим законодательством. Также там просят в случае возникновения спорных ситуаций обращаться по телефону горячей линии Закарпатского ОТЦК (067 600 6912).