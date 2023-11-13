З хостелу в Ужгороді - у військкомат. У ТЦК пояснили нічне затримання водія автобуса

В Ужгороді працівники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) разом із поліцейськими у нічний час доправили водія автобуса, який заночував у місцевому хостелі, до військкомату для уточнення даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Закарпатського ТЦК та СП.

Представники військкомату роз'яснили ситуацію після публікації в мережі раніше цієї ночі повідомлень про затримання чоловіка, який віз дитячу збірну з Вінниці на змагання з тхеквондо.

Про що мова

Перед цим в інтернеті розійшлася інформація про те, що водій заночував в ужгородському хостелі "Монада", звідки близько пів на другу ночі співробітники ТЦК з поліцейськими нібито насильно забрали його разом з іншими чоловіками у військкомат.

Як розповів у своєму Facebook журналіст Віталій Павловський, цього затриманого водія дитячої групи спортсменів після військово-лікарської комісії одразу направили до навчального центру у Чернігові.

Також він опублікував фото групи юних спортсменів, які їхали на змагання, та відео з їхнього виступу.

В Ужгороді забрали у ТЦУ водія автобуса, який перевозив юних спортсменів на змагання (фото та відео: facebook.com/vinshina)

Що кажуть у ТЦК

У прес-службі Закарпатського ТЦУ розповіли, що мережею інтернет поширюється інформація "про можливі протиправні дії представників Закарпатського ОТЦК та СП". Тому вирішили роз'яснити ситуацію "для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій".

Так, представники військкомату разом із працівниками Нацполіції проводили заходи щодо перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації. Так вони знайшли чоловіка, який не надав інформації про перебування на обліку.

"Представники Нацполіції доставили його до Ужгородського РТЦК та СП для уточнення військово облікових даних. При уточненні з’ясувалося, що у громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації (які передбачені 23 статтею Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") немає, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Дії ТЦК з розшуку "уклоністів"

Також у Закарпатському обласному ТЦК зазначили, що їхні представники разом із поліцією постійно проводять заходи щодо виявлення осіб, які порушують правила військового обліку та тих, хто ухиляється від служби з мобілізації, не маючи законних підстав для відстрочення.

У ТЦК наголошують, що у своїй роботі центри керуються виключно чинним законодавством. Також там просять у разі виникнення спірних ситуацій звертатись за телефоном гарячої лінії Закарпатського ОТЦК (067 600 6912).