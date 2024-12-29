В Хорватии выборы президента: пророссийский Миланович среди кандидатов

Президентские выборы в Хорватии стартовали в воскресенье, 29 декабря. На пост президента страны претендуют восемь кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HRT .

Во время первого тура президентских выборов в Хорватии открыли 6500 избирательных участков. Они будут принимать избирателей до вечера 29 декабря. После этого ожидаются результаты экзит-полов.

Всего среди кандидатов восемь человек. Действующий пророссийский президент Зоран Миланович, кандидат от оппозиционных социал-демократов, баллотируется на второй срок. Последний соцопрос показал, что у него уровень поддержки 37,2% избирателей.

Его главный соперник - бывший министр науки Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия Хорватский демократический союз (ХДС), имеет 20,4%.

Также в списке две независимые кандидатки: Мария Селак Распудич и Ивана Кекин из левой зеленой политической партии. У них примерно по 10%.

Еще в президенты баллотируются: мэр города Синь Миро Буль, независимые кандидаты Томислав Йонич и Нико Токич, вице-председатель политической партии DOMiNO Бранка Лозо.

Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, то второй тур выборов президента состоится 12 января 2025 года.