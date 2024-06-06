В Хорватии дефицит сотрудников-иностранцев. Кого ищут и сколько можно заработать

Хорватия остро нуждается в иностранных сотрудниках. Однако далеко не все из них подходят на вакансии, которые открывают местные предприниматели.
РБК-Украина со ссылкой на Schengen.news рассказывает, что происходит на местном рынке труда и какие зарплаты в стране.
В Хорватии – фактически срочная потребность в иностранных работниках. Но иностранные специалисты часто не подходят для работы, которую предлагают в стране, говорят местные предприниматели.
Данные показывают, что каждый 15-й сотрудник в стране является иностранцем, и ожидается, что в последующие годы их количество возрастет. К 2030 году в Хорватии должно быть уже около полумиллиона иностранных работников. Однако до сих пор неизвестно, сможет ли такое большое количество людей преодолеть нехватку рабочей силы в стране.
Нехватка работников – одна из главных проблем для хорватских компаний. Власти Хорватии заявляют, что в стране срочно нужны иностранцы, которые помогли бы преодолеть нехватку рабочей силы.
Директор сектора устойчивости бизнеса и зеленой трансформации пищевой компании Podravka Наташа Микуш Жигман заявила, что скоро придется нанимать больше иностранцев потому, что не хватает местных работников, которые заполнили бы существующие должности.
Но найти "адекватных" иностранных работников так же тяжело, как и местных, говорит глава правления Đuro Đaković Марко Чосич. "Мы не можем просто сказать, что иностранный работник такой же хороший и так же хорошо заменит местного", – заметил он.
Часто иностранцы расценивают Хорватию как пункт въезда в ЕС. Учитывая это, в стране хотят использовать этот потенциал для удержания работников, создав иностранцам стимулы не выезжать, а оставаться в стране.
По сравнению с другими странами Европейского Союза, зарплаты в Хорватии не очень высокие. С 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла и сейчас составляет 840 евро в месяц.
По данным Хорватского бюро статистики, заработная плата в стране выросла до 1326 евро в месяц. Средняя заработная плата в Хорватии продолжает сохранять тенденцию к повышению.
По данным на конец прошлого года, в Хорватии проживало около 30 тысяч украинских беженцев. Однако, по неофициальным данным, их число по состоянию на сегодняшний день значительно больше. Украинские беженцы в Хорватии имеют право искать работу.
Больше всего в стране нуждаются в работниках гостинично-ресторанной отрасли. Также – продавцов в магазинах и торговых центрах, строителей и специалистов по развитию бизнеса со знанием иностранных языков. Не снижается спрос на работников отрасли сельского хозяйства и работников на производствах.
Напомним, с нехваткой рабочей силы сталкиваются и другие страны ЕС. В частности, Нидерланды. По последнему отчету Европейского управления труда, в этой стране открыты вакансии по 195 профессиям. Мы сообщали, каких работников ищут больше и сколько можно заработать.
Также стало известно, кем могут работать украинские беженцы за границей. Без знания языка украинцам доступны преимущественно вакансии без требований к квалификации и опыту.
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