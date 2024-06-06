В Хорватии дефицит сотрудников-иностранцев. Кого ищут и сколько можно заработать

Каждый 15-й работник в Хорватии – иностранец

В Хорватии – фактически срочная потребность в иностранных работниках. Но иностранные специалисты часто не подходят для работы, которую предлагают в стране, говорят местные предприниматели.

Данные показывают, что каждый 15-й сотрудник в стране является иностранцем, и ожидается, что в последующие годы их количество возрастет. К 2030 году в Хорватии должно быть уже около полумиллиона иностранных работников. Однако до сих пор неизвестно, сможет ли такое большое количество людей преодолеть нехватку рабочей силы в стране.

Нехватка работников – одна из главных проблем для хорватских компаний. Власти Хорватии заявляют, что в стране срочно нужны иностранцы, которые помогли бы преодолеть нехватку рабочей силы.

Директор сектора устойчивости бизнеса и зеленой трансформации пищевой компании Podravka Наташа Микуш Жигман заявила, что скоро придется нанимать больше иностранцев потому, что не хватает местных работников, которые заполнили бы существующие должности.

Фото: Количество иностранных работников в Хорватии растет, но не все они отвечают требованиям по работе (Getty Images)

Но найти "адекватных" иностранных работников так же тяжело, как и местных, говорит глава правления Đuro Đaković Марко Чосич. "Мы не можем просто сказать, что иностранный работник такой же хороший и так же хорошо заменит местного", – заметил он.

Часто иностранцы расценивают Хорватию как пункт въезда в ЕС. Учитывая это, в стране хотят использовать этот потенциал для удержания работников, создав иностранцам стимулы не выезжать, а оставаться в стране.

Какие зарплаты в Хорватии в 2024 году и каких специалистов ищут

По сравнению с другими странами Европейского Союза, зарплаты в Хорватии не очень высокие. С 1 января 2024 года минимальная заработная плата выросла и сейчас составляет 840 евро в месяц.

По данным Хорватского бюро статистики, заработная плата в стране выросла до 1326 евро в месяц. Средняя заработная плата в Хорватии продолжает сохранять тенденцию к повышению.

По данным на конец прошлого года, в Хорватии проживало около 30 тысяч украинских беженцев. Однако, по неофициальным данным, их число по состоянию на сегодняшний день значительно больше. Украинские беженцы в Хорватии имеют право искать работу.

Больше всего в стране нуждаются в работниках гостинично-ресторанной отрасли. Также – продавцов в магазинах и торговых центрах, строителей и специалистов по развитию бизнеса со знанием иностранных языков. Не снижается спрос на работников отрасли сельского хозяйства и работников на производствах.