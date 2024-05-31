ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать

Нидерланды, Амстердам, Пятница 31 мая 2024 08:35
UA EN RU
Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать Фото: Работа в сельском хозяйстве (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Нидерланды сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Согласно последнему отчету Европейского управления труда, в этой стране открыты вакансии по 195 профессиям.

Каких работников ищут в Нидерландах больше всего, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengen.news.

В каких отраслях больше всего не хватает работников в Нидерландах

В Нидерландах не хватает работников во многих секторах по всей стране. Ищут людей в сфере гостеприимства, здравоохранения, в клининге, производстве, строительстве, ИТ, транспорте и машиностроении.

Большой дефицит кадров означает, что компании готовы нанимать иностранцев. Согласно отчету EURES, в Нидерландах работодатели больше всего ищут:

  • работников индустрии питания и гостеприимства;
  • по уборке;
  • операторов машин;
  • начальников производства;
  • профессиональных водителей;
  • кондукторов в транспорте;
  • ремесленников;
  • медсестер;
  • физиотерапевтов;
  • стоматологов;
  • фармацевтических техников и асистентов;
  • программистов приложений;
  • разработчиков программного обеспечения;
  • специалистов по связям с общественностью;
  • бухгалтеров;
  • учителей.

Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать

Фото: Уборка гостиницы (gettyimages.com)

Также работодателям в Нидерландах сложно найти такие кадры: руководителей строительства, рабочих гражданского строительства, инженеров, охранников.

Какую работу предлагают украинцам и сколько можно заработать

Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель международной рекрутации миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко, украинцы без знания языка могут найти такую работу в Нидерландах:

  • в сельском хозяйстве (работа в поле и теплицах);
  • на складах;
  • на производстве (пищевая промышленность, например, на мясокомбинатах).

За такую работу предлагают зарплату в 1800-2000 евро нетто (на руки) с вычетом стоимости жилья и доезда к месту работы.

Кроме того, в Нидерландах есть возможность карьерного роста: можно начать работу на низкой должности и получить повышение.

Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать

Фото: Работа на складе (freepik.com)

"Следует учитывать, что в Нидерландах дольше ждут оформления временной защиты – иногда от 2 до 6 месяцев. И в этот период нельзя работать. Кроме того, чтобы получить убежище в Нидерландах, человек не должен иметь статус временной защиты в других странах и с началом полномасштабного вторжения не должен был находиться вне Украины дольше, чем несколько недель.

Эксперт предупреждает, что в Нидерландах есть определенные возрастные ограничения: трудно найти работу женщинам более 45 лет без знания английского и водительских прав. Это связано с тем, что нидерландцы долго остаются профессионально активными.

Напомним, мы писали, кем могут работать украинские беженцы за границей. Без знания языка украинцам доступны преимущественно вакансии без требований к квалификации и опыту.

Также мы говорили, что в Нидерландах работают все больше украинцев. В 2023 году в стране было трудоустроено более половины украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине
NEWS
Разрушен дом, есть жертвы и десятки раненых: как выглядит Харьков после обстрела С-300
Разрушен дом, есть жертвы и десятки раненых: как выглядит Харьков после обстрела С-300
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет