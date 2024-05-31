Работа в Нидерландах: каких работников ищут больше всего и сколько можно заработать
Нидерланды сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Согласно последнему отчету Европейского управления труда, в этой стране открыты вакансии по 195 профессиям.
Каких работников ищут в Нидерландах больше всего, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengen.news.
В каких отраслях больше всего не хватает работников в Нидерландах
В Нидерландах не хватает работников во многих секторах по всей стране. Ищут людей в сфере гостеприимства, здравоохранения, в клининге, производстве, строительстве, ИТ, транспорте и машиностроении.
Большой дефицит кадров означает, что компании готовы нанимать иностранцев. Согласно отчету EURES, в Нидерландах работодатели больше всего ищут:
- работников индустрии питания и гостеприимства;
- по уборке;
- операторов машин;
- начальников производства;
- профессиональных водителей;
- кондукторов в транспорте;
- ремесленников;
- медсестер;
- физиотерапевтов;
- стоматологов;
- фармацевтических техников и асистентов;
- программистов приложений;
- разработчиков программного обеспечения;
- специалистов по связям с общественностью;
- бухгалтеров;
- учителей.
Фото: Уборка гостиницы (gettyimages.com)
Также работодателям в Нидерландах сложно найти такие кадры: руководителей строительства, рабочих гражданского строительства, инженеров, охранников.
Какую работу предлагают украинцам и сколько можно заработать
Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель международной рекрутации миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко, украинцы без знания языка могут найти такую работу в Нидерландах:
- в сельском хозяйстве (работа в поле и теплицах);
- на складах;
- на производстве (пищевая промышленность, например, на мясокомбинатах).
За такую работу предлагают зарплату в 1800-2000 евро нетто (на руки) с вычетом стоимости жилья и доезда к месту работы.
Кроме того, в Нидерландах есть возможность карьерного роста: можно начать работу на низкой должности и получить повышение.
Фото: Работа на складе (freepik.com)
"Следует учитывать, что в Нидерландах дольше ждут оформления временной защиты – иногда от 2 до 6 месяцев. И в этот период нельзя работать. Кроме того, чтобы получить убежище в Нидерландах, человек не должен иметь статус временной защиты в других странах и с началом полномасштабного вторжения не должен был находиться вне Украины дольше, чем несколько недель.
Эксперт предупреждает, что в Нидерландах есть определенные возрастные ограничения: трудно найти работу женщинам более 45 лет без знания английского и водительских прав. Это связано с тем, что нидерландцы долго остаются профессионально активными.
Напомним, мы писали, кем могут работать украинские беженцы за границей. Без знания языка украинцам доступны преимущественно вакансии без требований к квалификации и опыту.
Также мы говорили, что в Нидерландах работают все больше украинцев. В 2023 году в стране было трудоустроено более половины украинских беженцев.
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