Хорватія може закупити російську вакцину від COVID до схвалення в ЄС

Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.

За його словами, він вже провів переговори з російським послом, який запевнив його в тому, що Москва підтримує контакт з європейським регулятором і має намір подати заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V" на рівні ЄС.

У той же час, як зазначила його помічниця Віра Каталинич-Янкович, за минулу добу в Хорватії зафіксовано 502 нових випадки COVID, в даний час число активних хворих перевищує 2 200. Загалом з початку пандемії в країні виявлено 238 000 випадків зараження.

Передбачається, що Хорватія може закупити близько 1 млн доз російської вакцини.