ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хорватія може закупити російську вакцину від COVID до схвалення в ЄС

Новость на русском → Загреб, Середа 17 лютого 2021 12:29
Хорватія може закупити російську вакцину від COVID до схвалення в ЄС Фото: вакцина "Супутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Хорватія розглядає можливість закупівлі російської вакцини від COVID ще до того, як її схвалить Євросоюз. Сторони вже почали переговори.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берос, передає jutarnji.hr.

За його словами, він вже провів переговори з російським послом, який запевнив його в тому, що Москва підтримує контакт з європейським регулятором і має намір подати заявку на реєстрацію вакцини "Супутник V" на рівні ЄС.

У той же час, як зазначила його помічниця Віра Каталинич-Янкович, за минулу добу в Хорватії зафіксовано 502 нових випадки COVID, в даний час число активних хворих перевищує 2 200. Загалом з початку пандемії в країні виявлено 238 000 випадків зараження.

Передбачається, що Хорватія може закупити близько 1 млн доз російської вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V". Причому цією вакциною щеплять, в тому числі, угорських військових.

Крім того, Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини, перші дози повинні прибути в найближчі дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина Хорватия COVID-19
NEWS
Адаптивний карантин повертається. Шмигаль зробив заяву
Адаптивний карантин повертається. Шмигаль зробив заяву
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами