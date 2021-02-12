У Білорусі дозволили вакцинувати "Супутником V" людей старше 60 років

У Білорусі Міністерство охорони здоров'я схвалило застосування російської вакцини "Супутник V" для щеплень людям старше 60 років, Республіка стала першою країною, яка зареєструвала російський препарат.

Зазначено, що висновок прийняли фахівці Центру експертиз і випробувань в охороні здоров'я та інші експерти в області інфектології, епідеміології й генетики. Вони проаналізували реєстраційне досьє препарату.

Крім того, раніше в.о. міністра охорони здоров'я країни Дмитро Піневич анонсував, що в лабораторіях Білорусі до кінця року повинна була бути проведена перша партія російської вакцини. А до промислового виробництва "Супутника" республіка планує приступити у 2021 році.