Хорватия может закупить российскую вакцину от COVID до одобрения в ЕС

Хорватия рассматривает возможность закупки российской вакцины от COVID еще до того, как ее одобрит Евросоюз. Стороны уже начали переговоры.

По его словам, он уже провел переговоры с российским послом, который заверил его в том, что Москва поддерживает контакт с европейским регулятором и намерена подать заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на уровне ЕС.

В то же время, как отметила его помощница Вера Каталинич-Янкович, за минувшие сутки в Хорватии зафиксировано 502 новых случая COVID, в настоящее время число активных больных превышает 2 200. Всего с начала пандемии в стране выявлено 238 000 случаев заражения.

Предполагается, что Хорватия может закупить около 1 млн доз российской вакцины.