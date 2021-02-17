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Хорватия может закупить российскую вакцину от COVID до одобрения в ЕС

Новина українською → Загреб, Среда 17 февраля 2021 12:29
Хорватия может закупить российскую вакцину от COVID до одобрения в ЕС Фото: вакцина "Спутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Хорватия рассматривает возможность закупки российской вакцины от COVID еще до того, как ее одобрит Евросоюз. Стороны уже начали переговоры.

Об этом заявил министр здравоохранения Хорватии Вили Берос, передает jutarnji.hr.

По его словам, он уже провел переговоры с российским послом, который заверил его в том, что Москва поддерживает контакт с европейским регулятором и намерена подать заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на уровне ЕС.

В то же время, как отметила его помощница Вера Каталинич-Янкович, за минувшие сутки в Хорватии зафиксировано 502 новых случая COVID, в настоящее время число активных больных превышает 2 200. Всего с начала пандемии в стране выявлено 238 000 случаев заражения.

Предполагается, что Хорватия может закупить около 1 млн доз российской вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V". Причем этой вакциной прививают, в том числе, венгерских военных.

Кроме того, Черногория разрешила закупку российской вакцины, первые дозы должны прибыть в ближайшие дни.

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