Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V"

З сьогоднішнього дня Угорщина почала вакцинацію від COVID російським препаратом "Супутник V". Цю вакцину на першому етапі отримають, у тому числі, угорські військові.

За її словами, в першому раунді застосування російської вакцини буде використано близько 2 600 доз, які отримають люди в Центральному госпіталі Південного Пешта, госпіталях Св. Імре та Св. Іоанна в Будапешті, а також у Медичному центрі Угорської армії.

Крім того, Мюллер зазначила, що на сьогодні в країні налічується до 70 випадків зараження британським штамом COVID-19.