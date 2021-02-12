Угорщина почала вакцинацію російським "Супутником V"
З сьогоднішнього дня Угорщина почала вакцинацію від COVID російським препаратом "Супутник V". Цю вакцину на першому етапі отримають, у тому числі, угорські військові.
Про це заявила головний лікар країни Сесілія Мюллер, передає atv.hu.
За її словами, в першому раунді застосування російської вакцини буде використано близько 2 600 доз, які отримають люди в Центральному госпіталі Південного Пешта, госпіталях Св. Імре та Св. Іоанна в Будапешті, а також у Медичному центрі Угорської армії.
Крім того, Мюллер зазначила, що на сьогодні в країні налічується до 70 випадків зараження британським штамом COVID-19.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорногорія дозволила закупівлю російської вакцини "Супутник V".
Також стало відомо, що Європейський лікарський регулятор досі не отримав заявку від Росії на реєстрацію "Супутника V", хоча російська сторона стверджує зворотне. Російський виробник тільки отримав наукові рекомендації щодо розробки вакцини від COVID, а також "Супутник V" увійшов до списку ліків і вакцин, які отримали наукові рекомендації регулятора.