Хорватія очолила Раду ЄС

Фото: прапор Хорватії (рixabay.com)

Хорватія буде виконувати повноваження голови Ради ЄС до 30 червня 2020 року

У середу, 1 січня, Хорватія розпочала виконувати зобов'язання голови Ради Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, повноваження Загреба триватимуть до 30 червня поточного року, потім її змінить Німеччина.

Загреб планує присвятити своє головування під девізом "Сильна Європа в мінливому світі" проблем демографії і розширення Євросоюзу на південний-схід.

У наступні шість місяців представники Хорватії будуть головувати на засіданнях всіх профільних Рад ЄС, крім Ради у закордонних справах.

Зазначимо, що Хорватія є наймолодшим членом ЄС. Вона приєдналася до нього у 2013 році.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович планує відвідає Україну з офіційним робочим візитом у першій половині 2020 року.

Раніше в Польщі і Хорватії розкритикували заяву Макрона з НАТО. Зі словами підтримки щодо НАТО виступив міністр закордонних справ Хорватії Грик Радман.