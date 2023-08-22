Хорватия выделит новый пакет военной помощи Украине на 30 млн евро

Хорватия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 млн евро. Также обсуждаются вопросы разминирования и экспорта украинского зерна.
Об этом сообщил сегодня в Афинах премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HRT.
По его словам, правительство Хорватии уточнит вопрос о помощи на заседании в следующий четверг.
"Мы только что завершили встречу с президентом Украины и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины", - сказал Пленкович.
Он также анонсировал большую международную конференцию по разминированию, посвященную Украине, в октябре, где Хорватия вместе с другими странами ЕС и другими международными организациями начнет процесс помощи Украине в процессе разминирования, "где Хорватия, к сожалению, имеет большой опыт".
Также обсуждались планы использовать хорватские порты для экспорта зерна из Украины. "Конечно, порт Риека - главный. Это необходимо согласовать со странами, которые будут участвовать в транзите в Хорватию", - пояснил премьер-министр.
По его словам, несколько тысяч тонн зерна уже вывезено из хорватских портов. Большая часть его ушла в Италию, часть на север Африки, но с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема снова стала актуальной, сказал Пленкович.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский 21 августа прибыл в Афины на Саммит лидеров Западных Балкан, где провел ряд встреч. Лидеры 11 стран юго-восточной Европы во время Балканского саммита в Греции подписали Афинскую декларацию в поддержку территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился с министром иностранных дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна.